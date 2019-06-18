0553 313 94 23

ABD Büyükelçiliği önünde Venezuela’ya destek eylemi

Nakliyat-İş Sendikası, Venezuela’ya destek için ABD Büyükelçiliği önünde basın açıklaması düzenledi.

18 Haziran 2019 Salı 16:34
ABD Büyükelçiliği önünde Venezuela’ya destek eylemi

Nakliyat-İş Sendikası, Venezuela’ya destek için ABD Büyükelçiliği önünde basın açıklaması düzenledi.


Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grubun hazırladığı ortak açıklamayı Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı. ABD ve Venezuela arasındaki olaylara ilişkin açıklama yapan Küçükosmanoğlu, Hugo Chavez’liVenezuela’nın eğitim, sağlık ve barınmada uygulanan politikalar sonrasında insancıl bir ortamda yaşamaya başladıklarını belirtti.


ABD’nin Venezuela’da giriştiği darbeyi mali yaptırımlarla devam ettirdiğini bildiren Küçükosmanoğlu, Venezuela’ya çeşitli yaptırımların uygulandığını söyledi.


Venezuela’nın doğalgaz ve petrol kaynaklarının varlığından bahseden Küçükosmanoğlu, bu zenginlikleri ABD’nin yağmalamak istediğini anlattı.


Açıklama sonrasında grup, sorunsuz bir şekilde dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:34
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebekler uyanıkken neden yüzüstü yatırılmalılar?
    1. Bebekler uyanıkken neden yüzüstü..
    2. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    3. Gürün’de mezuniyet coşkusu
    4. Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti
    5. Matematik atölyesi ilk mezunlarını..
    6. Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami..
    7. Japonya 6.5 büyüklüğünde deprem..
    8. Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi..
    9. New York borsası yükselişle açıldı
    10. Kangal’da sağanak yağış hasara yol açtı
    11. İYİ Parti’de Erzurum depremi yaşanıyor
    12. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na..
    13. AK Parti Isparta’dan ‘Mursi’ açıklaması
    14. Polis şehit eden katil hakim karşısında
    15. Konyaaltı Belediyesi misafirlerini..
    16. "Dünyada bir yılda 1 milyon 200 bin..
    17. Dünya Rafting Şampiyonası’nda görev..
    18. Somalili askerlerin eğitimi tamamlandı
    19. Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün sel..
    20. Eyüpsultan’da taksi durakları..
    21. Erdoğan şehit ailesine taziye telgrafı..
    22. Kapadokya’da Çin Çalışmaları ve..
    23. FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl hapis..
    24. Mursi için KKTC’de gıyabi cenaze..
    25. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    26. Bakan Akar, Ruanda Genelkurmay..
    27. Apartmanda yılan paniği
    28. İletişim fakültesi akreditasyon süreci..
    29. İnebolu’nun Milli Park Müdürlüğü talebi
    30. MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması