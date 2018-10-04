ABD Büyükelçiliği'nden Batman açıklaması
ABD Büyüelçiliğin'in Twitter hesabından yapılan açıklamada Batman'da 7 askerimizin şehit olduğu saldırı kınandı ve "PKK saldırılarına son vermeli" denildi.04 Ekim 2018 Perşembe 15:47
Batman'da PKK'nın hain tuzağı sonucu 7 askerimiz şehit oldu. Teröre en büyük desteği veren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, saldırıyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."
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