ABD Büyükelçiliği'nden Batman açıklaması

Batman'da PKK'nın hain tuzağı sonucu 7 askerimiz şehit oldu. Teröre en büyük desteği veren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, saldırıyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."