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ABD Büyükelçiliği'nden Batman açıklaması

ABD Büyüelçiliğin'in Twitter hesabından yapılan açıklamada Batman'da 7 askerimizin şehit olduğu saldırı kınandı ve "PKK saldırılarına son vermeli" denildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:47
ABD Büyükelçiliği'nden Batman açıklaması

Batman'da PKK'nın hain tuzağı sonucu 7 askerimiz şehit oldu. Teröre en büyük desteği veren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, saldırıyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. 

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde: 

"Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:47
  1. Batman
  2. Ankara
  3. abd
  4. batman
  5. pkk

YORUM YAZ

  • ihsihs13 dk önce
    Utanmadan bir de kınama mesajı yayınlıyorlar. PKK ya silahı veren kim? Baş sağlığı mesajıymış! Başınız kopsun.
  • ahmetahmet16 dk önce
    ALÇAK KAATİL MAKTÜLLERİN CENAZESİNDE!!!!!!!!!!!!!!
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş21 dk önce
    abd nin kendisideğil dikkat edin elçiliği kına yakıyor
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