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ABD: Büyük operasyon sona erdi!

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürüttüğü büyük askeri operasyon sona erdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 23:06
ABD: Büyük operasyon sona erdi!

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürüttüğü büyük askeri operasyonun sona erdiği bildirildi.

DILLON DUYURDU

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ta DAEŞ'e karşı başlatılan büyük askeri operasyonun sona erdiğini duyurdu.

Dillon, koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun farklı bir evreye girdiğini ancak hedefin değişmediğini kaydetti.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada ise başkent Bağdat'taki kara operasyonları karargahlarının DAEŞ'e karşı yürütülen büyük mücadelenin sona ermesi nedeniyle düzenlenen resmi törenle faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 23:06
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