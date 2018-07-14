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Lavrov: ABD, bulanık suda balık avlamaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de bulanık suda balık avlamaya çalıştığını söyledi. Lavrov, Irak ve Libya halklarının acısının Batı'nın müdahalesinden sonra belirgin şekilde arttığına dikkat çekti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 23:08
Lavrov: ABD, bulanık suda balık avlamaya çalışıyor

Russia Today (RT) televizyonunda Larry King'in sorularını yanıtlayan Lavrov, "Bazı uzmanlar, ABD'nin bulanık suda balık avlamak için Suriye'deki düzensizliğin sürmesine ilgi duyduğunu belirtiyor. Ben ABD'nin bunu istediğine inanmıyorum ancak gerçeklere bakınca bunun böyle olduğu görülüyor" dedi. 

Lavrov, Irak ve Libya'daki duruma ilişkin görüşlerini de paylaştı.  

Irak ve Libya'ya uluslararası hukuku ihlal edip müdahalede bulunarak yıkıma yol açan kişilerin aynısını Suriye'de gerçekleştirmek istediğini ifade eden Lavrov, eski Irak lideri Saddam Hüseyin ile eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin  'diktatör' olmasına rağmen, Irak ve Libya halklarının yaşadığı acıların ABD ve NATO'nun bu ülkelere girmesinden sonra belirgin şekilde arttığının altını çizdi.   (Sputnik)

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 23:08
  1. Lavrov: ABD
  2. Suriye'de bulanık suda balık avlamaya çalışıyor

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