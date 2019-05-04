0553 313 94 23

"ABD bu topraklara dokunmaya kalkarsa, vatanı korumak için hazır olmalıyız"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro:"Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu topraklara dokunmaya kalkışırsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız"

04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:28
"ABD bu topraklara dokunmaya kalkarsa, vatanı korumak için hazır olmalıyız"

CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu topraklara dokunmaya kalkarsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız." dedi.

Maduro, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez eşliğinde, ülkenin Cojedes eyaletindeki "G/J Jose Laurencio Silva Askeri Eğitim Merkezi"ni ziyaret etti.

Yeni eğitim alan askerleri tebrik eden Nicolas Maduro, "Biz ne zayıf ne de mahrum bir ülkeyiz. Biz kuvvetli bir Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri olan bir ülkeyiz. Her geçen gün daha fazla birlik ve sadık olmalıyız." diye konuştu.

Maduro, ABD'nin, Venezuela'nın kaynaklarını ele geçirmek istediğini belirterek, "ABD'nin ülkemizi zayıflatmak için farklı bir savaş tarzı var. Bir grup darbeci hainle, Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetlerini ortadan kaldırmak için çok para harcayarak kurdukları komploları var." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Maduro, ordunun sadakatine güvendiğini vurgulayarak, "Sizlere güveniyorum ve bir grup hainin yaptığı, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerini asla kirletemez. Her zaman General Hugo Chavez'e sadık olmalıyız. Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu topraklara dokunmaya kalkışırsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD'nin Monroe Doktrini'ni kullanarak, Latin Amerika ve Karayipler bölgesini kolonileştirmek istediğini de vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:28
  1. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tamer Avcı: “Kazandığımız için mutluyuz”
    1. Tamer Avcı: “Kazandığımız için..
    2. Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem..
    3. "ABD bu topraklara dokunmaya kalkarsa,..
    4. Bu festival, dansla ilgilenen gençleri..
    5. Maçın ardından
    6. Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in..
    7. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    8. Dünyanın en yüksek 5'inci gökdeleninde..
    9. İkitelli'den Eyüp Sultan'a nasıl..
    10. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    11. Gaziosmanpaşa'dan Eyüp Sultan'a nasıl..
    12. Malikiye terör örgütü YPG/PKK’dan..
    13. Mustafa Kaplan: “Üzgün ve kırgınım”
    14. Belediye personelinden köy okuluna..
    15. Afyonkarahisarlı şehidin şehadet..
    16. Bulanık’ta yağışlar nedeniyle evler..
    17. Cassaba Modern’in heykelleri açıldı
    18. Okan Buruk: “Zor bir deplasman..
    19. Diyarbakır’da izinsiz açıklamaya 27..
    20. Adıyaman 1954 Spor:4- Alibeyköyspor: 3
    21. Uluslararası alleben su sporları..
    22. Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın..
    23. Kars'ta şiddetli yağış
    24. Öğretmen ile bedensel engelli çocuğun..
    25. Antalya'daki tacizle ilgili Bakan'dan..
    26. TFF 3. Lig: Cizrespor: 4 - Karacabey..
    27. Spor Toto 1. Lig: B. Elazığspor: 3 -..
    28. Suriye sınırına komando ve ZPT..
    29. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban..
    30. Özgür Suriye Ordusu, Türkiye sınırı..
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar