0553 313 94 23

"ABD bölgede provokatif girişimlerde bulunuyor"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:- "Ne yazık ki İran ve Fransa'nın tansiyonu düşürmek ve istikrar sağlamak için uygun şartlar oluşturma çabalarına karşın bölgede ABD'nin provokatif eylemlerine şahit oluyoruz" - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:- "Nükleer anlaşmada tarafların kabul edeceği ve İran'ın çıkarlarının temin edileceği bir sonuca ulaşmak Paris için önemlidir"

06 Ağustos 2019 Salı 20:43
"ABD bölgede provokatif girişimlerde bulunuyor"

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ve Fransa'nın bölgedeki gerginliği düşürme çabalarına rağmen ABD'nin provokatif girişimlerde bulunduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde Basra Körfezi ve çevresindeki gerginliği ve nükleer anlaşmayı ele aldı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliğine önem verdiğini belirten Ruhani, "Her gün onlarca gemi serbestçe boğazdan geçiş yapıyor ve İran güçleri de denizcilik kurallarına göre boğazdaki denetimlerini sürdürüyor." dedi.

ABD'nin Körfez çevresindeki eylemlerini "provokatif" olarak niteleyen Ruhani, "Ne yazık ki İran ve Fransa'nın tansiyonu düşürmek ve istikrar sağlamak için uygun şartlar oluşturma çabalarına karşın bölgede ABD'nin provokatif eylemlerine şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bankacılık ve petrolde iş birliği hakkımızdır"

Nükleer anlaşmanın korunması için anlaşmanın taraflarıyla yapılan görüşmelerin olumlu olduğunu dile getiren Ruhani, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini kısmen azaltma adımlarının ise kendi çıkarını korumak ve nükleer anlaşmanın istikrarlı bir şekilde uygulanması için atıldığını vurguladı.

İran'ın anlaşmadaki kazanımlarının korunması gerektiğini belirten Ruhani, "Diğer ülkelerle bankacılık ve petrol konusundaki iş birliği, İran'ın nükleer anlaşmadaki en temel hakkıdır." dedi.

Ruhani, İran ve Avrupa arasındaki iş birliğinin güçlenmesinin bölgesel ve küresel düzeyde olumlu etkileri olacağına dikkati çekerek, "Fransa, Avrupa Birliği'nde İran'ın kadim bir ortağı olarak bu doğrultuda yapıcı bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ülkesinin nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu belirterek, "Nükleer anlaşmada tarafların kabul edeceği ve İran'ın çıkarlarının temin edileceği bir sonuca ulaşmak Paris için önemlidir." ifadesini kullandı.

Ruhani ile Macron, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili temaslarını sürdüreceklerini belirtti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:43
  1. iran
  2. Macron
  3. Ruhani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boluspor yeni transferlerini tanıttı
    1. Boluspor yeni transferlerini tanıttı
    2. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    3. Kamu alımları 2019 son dakika
    4. Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen..
    5. HSBC ve Belçika vergi davasında..
    6. Başakşehir, Olympiakos maçının..
    7. Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
    8. Tarım ve Orman Bakanlığı: “Bursa’daki..
    9. Fenerbahçeli futbolculardan Şebnem..
    10. AK Parti'den 'Kaz Dağları' açıklaması!
    11. 11. Büyükelçiler Konferansı
    12. Dujarric: İdlib ve çevresindeki..
    13. AK Parti Sözcüsü Çelik :"Fırat’ın..
    14. Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!
    15. Burundi'de sıtma alarmı
    16. Venezuela'dan Trump'a tepki
    17. Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları
    18. Bakan Kasapoğlu, Paletli Yüzme Milli..
    19. Rusya'dan Amerika'ya 'ekonomik..
    20. Air Canada'dan başörtüsü skandalı
    21. Antalya’da Jennifer Lopez heyecanı
    22. Futbol: Hazırlık maçı
    23. Erzincan'daki operasyonda 42 kilo 500..
    24. Bingöl’de trafik kazası: 3 yaralı
    25. "ABD bölgede provokatif girişimlerde..
    26. Mersin'de akaryakıt yüklü tanker..
    27. Bakan Kasapoğlu Sualtı Hokeyi Milli..
    28. Üniversite kayıtları internet..
    29. İzmir'de sahte içki operasyonu
    30. ABD'den dünyaya Venezuela tehdidi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak