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ABD Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde Boeing 737 MAX uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

13 Mart 2019 Çarşamba 23:00
ABD Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde Boeing 737 MAX uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.


ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “737 MAX 8 ve 737 MAX 9’un tüm uçuşlarının askıya alınması için acil bir yasaklama emri çıkartacağız" dedi.


Trump, yaşanan uçak kazaları sonrasında güvenlik endişelerini ortadan kaldırılmasına kadar uçakların kullanılmayacağını bildirdi. Trump, “FAA, uçaklarla ilgili verileri toplayarak ve fiziksel kanıtlarla ilgili kısa bir açıklama yapmaya hazırdır” ifadelerine yer verdi.


Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart’ta Addis Ababa’dan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada 157 kişi hayatını kaybetmişti. Dünyadaki birçok ülke, 737 MAX uçaklarının uçuşlarını askıya almıştı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 23:00
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