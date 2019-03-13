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ABD, Boeing 737 MAX ile yapılan uçuşları durdurmayacak

ABD Federal Havacılık Kurulu, Boeing 737 MAX tipi uçakların herhangi sistematik bir probleminin olmadığını ve bu sebeple yapılan uçuşları durdurmayacaklarını duyurdu.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:22
ABD, Boeing 737 MAX ile yapılan uçuşları durdurmayacak

ABD Federal Havacılık Kurulu, Boeing 737 MAX tipi uçakların herhangi sistematik bir probleminin olmadığını ve bu sebeple yapılan uçuşları durdurmayacaklarını duyurdu.

 

Etiyopya’da 157 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan uçak kazası sonrası birçok ülkenin kazada kullanılan Boeing 737 MAX tipi uçakların kullanımlarını durdurmasının ardından ABD Federal Havacılık Kurulu’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Kurumun yöneticilerinden Dan Elwell, "Uçaklarda sistematik performans problemi ve uçakları kullanımdan çekmelerine kanıt olacak bir kaynak yok” dedi.

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın da konuya ilişkin Uluslararası Merkezi Chicago’da bulunan Boeing firmasının İcra Kurulu Başkanı Dennis Muilenburg ile görüştüğü ve uçakların kullanımda kalmasında hiçbir güvenlik probleminin olmadığı konusunda kendisine güvence verildiği de aktarıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:22
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