0553 313 94 23

ABD, BM'nin Meksika sınırına ziyaret talebini yanıtsız bıraktı

20 Mart 2019 Çarşamba 22:00
ABD, BM'nin Meksika sınırına ziyaret talebini yanıtsız bıraktı

NEW YORK (AA) - ABD, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkenin güneyinde göçmenlerin durumunu incelemek için Meksika sınırına ziyaret talebini yanıtsız bıraktı.

BM Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, Newsweek dergisine yaptığı açıklamada, ABD yönetiminden geçen sene mart ve aralık aylarında Meksika ile olan sınırına iki kez ziyaret talebinde bulunduğunu ancak talebine yanıt alamadığını söyledi.

Meksika sınırından ABD'ye giren göçmenlerin durumu hakkında rapor hazırlamak için ziyaret talebinde bulunduğunu belirten Morales, ilk talebi için ''çeşitli taraflarla istişareler yapıldığı'' yanıtını aldığını, ikincisine ise cevap verilmediğini söyledi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ne (ACLU) göre ise Trump yönetimi BM raportörlerinin en az 22 talebini görmezden geldi.

Meksika sınırından ABD'ye geçen ve ailelerinden ayrı tutulan Guatemalalı iki göçmen çocuk, geçen sene gözaltında hayatını kaybetmişti.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler Meksika sınırından ABD'ye giriş yapmak istiyor.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump ise "yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle" mücadele için Meksika ile olan sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 22:00
  1. ABD
  2. Göçmenler
  3. Meksika sınırı
  4. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sancaktepe’de korkutan depo yangını
    1. Sancaktepe’de korkutan depo yangını
    2. Zeybekci ‘İzmir Kültür ve Sanat..
    3. İnegöl’de polis çok sayıda silah ele..
    4. "Bunların belediyecilik karneleri..
    5. Amasya’da Erdoğan heyecanı
    6. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    7. Adıyaman'da kaçak akaryakıt operasyonu
    8. Karaman’da koyun hırsızlığına karışan..
    9. BBP'nin Turgutlu mitingi
    10. "Kudüs benim için kırmızı çizgidir"
    11. Fenerbahçe Beko'da gözler, CSKA..
    12. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki..
    13. Washington Post'tan kiliselerdeki..
    14. Vali şampiyon sporcuyu ödüllendirdi
    15. ABD, BM'nin Meksika sınırına ziyaret..
    16. Kağıthane’de elektrik direğinde..
    17. "Spekülasyon yaparak tüketicimize..
    18. Cudi Dağı’nda teröristlere ait..
    19. Fenerbahçe'den taraftarlara bağış..
    20. Eski Galatasaraylı Tudor'un yeni..
    21. Bakan Selçuk, Ege’nin en büyük engelli..
    22. Bakan Pekcan: “Kadınlara 200 milyon..
    23. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    24. "İran üzerindeki baskı işe yarıyor"
    25. "ABD ile Pakistan yetkilileri yakında..
    26. İstanbul'u kana bulayacaktı! O DAEŞ'li..
    27. İnsanlık bitmiş dedirten olay!..
    28. Putin, Nazarbayev’e teşekkür etti
    29. FED'in kararı sonrası dolardan ilk..
    30. MGK Toplantısı
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar