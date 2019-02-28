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"ABD bir kez daha bozguna uğrayacak"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza:- "(Maduro-Trump görüşmesine yönelik yaptığı teklifin reddedilmesi) Bu onların her zaman yaptığı bir şey. Diyalog istemiyorlar. Savaşı düşünüyorlar. Ama bir kez daha bozguna uğrayacaklar"- "Erdoğan, hem Venezuela ile hem de BM'nin ülkeme yönelik herhangi bir saldırganlığın önlenmesi bağlamındaki prensipleriyle, dayanışma gösteriyor"

28 Şubat 2019 Perşembe 12:10
"ABD bir kez daha bozguna uğrayacak"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine yönelik yaptığı teklifin ABD tarafından reddedilmesine sert tepki göstererek, "Bu onların her zaman yaptığı bir şey. Diyalog istemiyorlar. Savaşı düşünüyorlar. Ama bir kez daha bozguna uğrayacaklar." dedi.

Arreaza, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde AA muhabirine konuştu.

Türkiye'nin ülkesine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arreaza, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına övgüde bulundu.

Arreaza, "Türkiye çok önemli bir ülke. Türk insanı (krizin başından bu yana) bizim kardeşimiz oldu. Başkan Erdoğan, hem Venezuela ile hem de BM'nin ülkeme yönelik herhangi bir saldırganlığın önlenmesi bağlamındaki prensipleriyle, dayanışma gösteriyor." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumunda dün yaptığı konuşmada Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ABD Başkanı Trump'ın buluşmasını teklif ettiğini belirten Arreaza, teklifin, ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood tarafından reddedildiğini hatırlattı.

Arreaza, ABD'nin ülkesine yönelik bir saldırısı durumunda yenilgiye uğratılacağını belirterek, "Bu onların her zaman yaptığı bir şey. Diyalog istemiyorlar. Savaşı düşünüyorlar. Ama bir kez daha bozguna uğrayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD'ye diyalog çağrısı

Konsey'deki konuşmasında ABD'ye sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yapan Arreaza, "ABD ile diyalog neden olmasın. Devlet Başkanı Maduro ile Trump neden buluşmasınlar? Dolayısıyla ortak bir zeminde buluşup aralarındaki görüş ayrılıklarını izah edebilirler." ifadesini kullanmıştı.

Arreaza, ülkesine yönelik saldırgan tutumun sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, Maduro ve Trump arasındaki görüşmelerin Venezuela'da yapılması teklifinde bulunmuştu.

ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood ise düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'nın ABD Başkanı Trump'a yaptığı görüşme çağrısına olumsuz yanıt vererek, "Başkan Trump Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido." ifadesini kullanmıştı.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro, gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:10
  1. ABD
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza

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