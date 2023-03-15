ABD binlerce tır silahı babasının hayrına vermiyor!

12 Eylül 1980 yılında yapılan darbe sonunda Kenan Evren ve birlikte olduğu kişiler için o yıllarda CIA Türkiye şefi Paul Henze, başkan Jimmy Carter’a “bizim çocuklar başardı, iyi işler yaptı” dedi. Peki darbe nedir, neden yapılır? Bence bir ülkenin asla gelişmemesi, geri gitmesi, idarenin başkalarının elinde olması derim. Bu; darbe yapılan bütün ülkeler için geçerlidir. Şimdi kendimize soralım, sudan bahanelerle 1960 darbesini kimin çocukları yaptı. Kargaların güldüğü bahanelerle Adnan Menderes ve arkadaşlarını kimler idam ettirdi? Belki bilmeyenleriniz olabilir. Bu ülke 100 yıl evvel savaş uçağı yaptı. Daha sonraki yıllarda küçük de olsa yolcu uçağı yapıldı. (Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ). Bu fabrikalar bugün niye yok. Kim mani oldu. Kapısına kim kilit vurdurdu. Bu ülkenin her türlü silah ihtiyacını gideren Nuri Dilligil’i kimler suikast ile öldürttü ve zamanın en iyi uçak bombaları yapan Şakir Zümre’nin fabrikasını soba fabrikasına dönüştürdü. 1961 yılında yapılan ilk yerli otomobil (Devrim) neden bugün yok. Herhalde o zamanın ABD Başkanı birini aradı. Siz araba üretmeyin biz size veririz, siz şeftali üretin mi dedi.

Gelelim yakın tarihimize. Bir Kürt asıllı vatandaşımız Kürtçe konuştu diye yaşadığı köyün ortasında herkesin gözü önünde işkenceyi kim yaptırdı.

Onları yaptıranlar bu ülkedeki insanları ayrıştırmak birbirlerine düşman gözü ile baksınlar diye yaptırdı. Bir nebze de olsa başardılar ama asıl gaye vaat edilmiş topraklardı. Peki, neresidir vaat edilmiş topraklar. Bir milletvekili (asla ne Türk ne de Müslüman olduğuna inanmadığım) Sezai Temelli ne dedi? Burası vaat edilmiş topraklar. Türkler geldi kuruttu dedi.

Anlaşıldı ki o da İsrail hizmetkârı. Peki ben de soruyorum başta Çanakkale ve bütün cephelerde Kürt kökenli insanlarımız yok muydu. Her yerde vardı.

Peki neden gönderdi anneler. Bir evladı daha olsa Ermenistan haritasının büyümesi için mi, yoksa vaat edilmiş topraklar için mi? Hayır ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye gönderdi. Onun için diyorum ki ABD’nin çocukları bu ülkenin çocukları bu ülkenin gençlerinin Kandil’e gitmesine vesile oldu. Ne yazık ki o gençlerimiz de bilmeden de olsa İsrail’in hayalini gerçekleştirmesine vesile oluyor ben de diyorum ki o bölge (Güneydoğu) altın olsa size bir şey düşmez, size yedirmezler. Bunun dünyada örneği çok. Afrika’yı kim sömürüyor, kim. Sorun kendinize. İsrail’in hizmetkârı ABD binlerce tır silaı babasının hayrına vermiyor. Neden bu ülkeyi bölmek için? Peki biz bunlara yardımcı olursak, bu ülke için evlatlarını her cepheye gönderen annelere ihanet etmiş olmaz mıyız?

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Bence oluruz. Peki o annelerin kemiklerini demiyorum. Yüreğini sızlatmış olmaz mıyız?

Allah, bu ülkeye ihanet eden her kimse ıslah olsun ya da laneti onların ve hizmetkarı oldukları ülkelerin olsun. Bu ülkeye de uyanmayı nasip etsin inşallah. Çünkü benim nezdimde Biden’ın dostu, o annelere ihanet eden vatan hainidir. İkiyüzlü riyakardır.

Varsa ki bir kalpte Allah sevgisi

Olmaması mümkün mü vatan sevgisi

O sevgi kalplerde olduğu süre

Unutma Allah sizinle birlikte

***

Ne güzel söylemiş Allah’ın resulü

Vatan sevgisi imandandır diye

Ne ezan sesi diner ne de bayrak iner

O kalplerde iman olduğu süre

Allah, öncelikle tüm İslam alemine ve ülkeme böyle nesiller yetiştirmeyi nasip etsin inşallah.