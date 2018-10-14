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'ABD beyaz fosfor kullandı' iddiası büyüyor!

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hacin'de beyaz fosfor kullandığını iddia etti. Suriyeli yetkililer, iddianın araştırılması için BM'ye başvurdu.

14 Ekim 2018 Pazar 19:20
'ABD beyaz fosfor kullandı' iddiası büyüyor!

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'den sivillerin ölüm ve yaralanmalarına yol açan Hacin'deki hava saldırıları sırasında ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yasaklı beyaz fosfor kullanımının araştırmasını talep etti

BM'ye çağrı

Bakanlığın BM'ye ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Başkanı'na gönderdiği mektuplarda, fosforun kullanımı ‘alışılageldik ve sürekli hale gelen' tutum olarak nitelendi. Hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere sivil halk arasında ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği belirtilen mektuplarda, şöyle devam edildi:

"Suriye BMGK'yı bir kez daha dünya genelinde barış ve güvenliğin sağlanması için sorumluluk üstlenmeye ve bu suçlarla ilgili uluslararası soruşturma açmaya, söz konusu suçları kınamaya, onlara son verilmesi ve ileride tekerrürüne izin verilmemesi için derhal önlem almaya, ayrıca ABD ve diğer ülkelere ait güçlerin Suriye topraklarındaki yasadışı düşmanca varlıklarına son vermeye çağırıyor."

SANA ajansı dün ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Deyr ez Zor bölgesindeki Hacin kentinin birkaç mahallesine düzenlediği bombardımanda beyaz fosfor mühimmatı kullandıklarını bildirmişti.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 19:20
  1. BM
  2. ABD
  3. Suriye

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