ABD Belucistan Kurtuluş Örgütü’nü terör listesine aldı ABD, Pakistan’ın Belucistan şehrinde çok sayıda saldırı gerçekleştiren Belucistan Kurtuluş Örgütü’nü (BLA) terör listesine aldı.

ABD, Pakistan’ın Belucistan şehrinde çok sayıda saldırı gerçekleştiren Belucistan Kurtuluş Örgütü’nü (BLA) terör listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Belucistan Kurtuluş Örgütü’nü (BLA) ve Hizbullah’a hizmet veren Hüseyin Ali Hazzima’yı Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) listesine aldı. Ek olarak, Dışişleri Bakanlığı, Jundallah’ın terörist tanımlarını, grubun yeni birincil adı Jaysh el-Adl ve ilgili takma adları yansıtacak şekilde değiştirdi" ifadeleri yer aldı.

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