'ABD, Batı ve İsrail, 2023’te Erdoğan'sız bir Türkiye istiyor'

Son 65 yılda Türkiye’de 1997 yılında kurulan Necmettin Erbakan’ın Refahyol koalisyon hükümeti hariç, gelip geçen diğer tüm iktidarları bir şekilde kendi amaçlarına hizmet ettiren ABD ve egemen Avrupa devletleri; 2002 yılında tek başına iktidar olan R.Tayyip Erdoğan’ı da Türkiye’de geçmişte bazı iktidar gibi, kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda istedikleri gibi kullanabileceklerini düşünüyorlardı..

Fakat Erdoğan siyasete adımını attığı gençlik yıllarında itibaren, siyasetin mutfağında çıraklıktan ustalığa adımlarını atarken, Türkiye ve Dünya siyasetini iyi analiz eden ve hiç ummadıkları bir lider profili ile Dünya ülkelerinin karşısına çıktı… Elbetteki Erdoğan ilk üç dört yıl temkinli davranarak, yumuşak siyasi bir görünüm sergileyerek genel bir nabız yoklaması çerçevesinde, ancak 2005’ten itibaren yerli ve milli politikalar uygulamaya başlayınca; Türkiye ve Dünya’da Erdoğan’a karşı bütün düşünce, fikir ve tavırlar % 100 değişti..

Çünkü Erdoğan Dünya’da son yüz yılda savunması yerli, milli ve güçlü olmayan, dışa bağımlı olan ülkelerin (ensesine nasıl tokat atıp) ekmeklerinin ellerinden alındığı misali, bir (egemen güçler hegemonyasının) Dünya’da hüküm sürdüğünü çok iyi biliyordu ve onun için Türkiye’nin bu prangaları ve bu zincirleri kırarak, milli ve yerli savunma sanayi konusunda mutlaka dışa bağımlılıktan kurtulması gerekiyordu ve ERDOĞAN, 2005’ten itibaren çok hızlı bir şekilde bu milli hamleyi başlattı…

Evet, 2005’ten itibaren ERDOĞAN, milli savunmada, ihracatta, sağlıkta, ulaşımda ve yıllardır ihmal edilen alt gelir gruplarında, sosyal yardımlaşmada büyük bir atılım gerçekleştirerek, Türkiye tarihinde gerçekten büyük başarı ve hizmetlere imza attı…

Evet, Türkiye şimdi, dış ülkelere ve hatta bazı Avrupa ülkelerine bile savunma ve teknoloji satıyor. Türkiye Dünya’da 194 ülke arasında temel gıda maddeleri, narenciye, kayısı, fındık, çayda zaten Dünya birincisi.

Tarım ve hayvancılıkta da kendisine yeterli ilk beş ülke arasındadır. Siz bakmayın o, bazı muhalefet partilerinin öldük, bittik, yok olduk, Türkiye batıyor uçuruma gidiyoruz demelerine.

Son 20 yılda ABD destekli 15 Temmuz Fetöcü darbe girişimi dahil olmak üzere; ERDOĞAN’I devirmek için her yolu denemediler mi? Evet, 1940’lardan itibaren 2002’ye kadar Türkiye’yi her iktidar döneminde istedikleri gibi sömüren ve kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda yönlendiren ABD, Batı ve İsrail artık anladılar ki; ERDOĞAN Türkiye’nin başında olduğu sürece, Dünya’da ve bölgedeki çıkar ve menfaatleri tehlikeye girmiş durumdadır. Onun için ne pahasına olursa olsun; 2023 seçimlerinde, (ERDOĞANSIZ) pasif, edilgen ve onların her dediğini yapan bir iktidar ve lider Türkiye’nin başına mutlaka gelmeli diye bir çalışmanın içerisindedirler.

İşte Türkiye’de son birkaç aydır bazı ZİNCİR MARKET’LER de ve halk pazarlarında yükseltilen FAHİŞ fiyat artışlarının arkasında, bu yukarıda sözünü ettiğimiz kesimler, lobiler, bazı STK’lar ve bazı siyasi çevreler vardır.

Evet, mesele R.Tayyip Erdoğan meselesi değil, Türkiye’yi 2023’ten itibaren bir yüz yıl daha teslim alma meselesidir. Yaptıkları bu EKONOMİK terör bunun içindir, sen hâlâ anlamadın mı AZİZ kardeşim!?

Selâm ve saygılarımla…