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ABD Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, ‘askeri ve siyasi casusluk’ suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tutuklunun halinin devamına karar verildi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:48
ABD Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, ‘askeri ve siyasi casusluk’ suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tutuklunun halinin devamına karar verildi.


FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle, ‘askeri ve siyasi casusluk’ suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un duruşması görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Metin Topuz ve avukatları hazır bulundu. ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, konsolosluk yetkilileri ve ailesi duruşmada izleyici olarak yer aldı.


Duruşmaya ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tanık Feyyaz Öztürk’ün davaya ilişkin dinlenmesinin önemli olduğunu ve tanığın istinabe yoluyla ifadesinin alınması gerektiğini belirtti. Savcı, sanığın tutuklanmasına yönelik gerekçelerin mevcut olduğu ve kaçma eylemini gerçekleştireceği göz önüne alınarak tutukluluk halinin devamını talep etti.


“Kendisini tanımıyorum”


Savcının görüşüne ilişkin savunma yapan sanık Metin Topuz, “Feyyaz Öztürk isimli kişiyi tanımıyorum. Kendisinin benim hakkımdaki iddialarını reddediyorum. Kendisinin bahsettiği insanları tanımıyorum. Feyyaz Öztürk ile hiçbir tanışıklığım yoktur” dedi.


“İfadeden sonra ülkeyi terketti”


Duruşmada savunma yapan Topuz’un avukatı Selman Alibaş, “Feyyaz Öztürk’ün kolluk ifadesinde önemli isimler verdiği söylendi, biz de dinlensin istedik. Feyyaz Öztürk tanık olarak getirilmek için her kanaldan arandı. Kendisi kolluk kuvvetlerinde verdiği ifadesinden sonra ülkeyi terk etti. Biz nerede olduğunu bilmediğimiz bir adamı, muhtemelen istinabe yoluyla İtalya’dan dinleyeceğiz ve bir adamı tutuklu tutacağız” ifadelerini kullandı.


“21 aydır tutuklu”


Konuşmasını sürdüren avukat Selman Alibaş, “Müvekkilimizin tutukluluğunun bu hususa dayanmaması gerektiği kanaatindeyiz. Savunmalarımızı gazetelerde gördüğümüz deliller üzerine yaptık. Müvekkilimiz 21 aydır tutuklu. Kaçma şüphesi, tutukluluğa gerekçe gösterilemez. Müvekkilimizin ikamet adresi 24 saat kontrol altında. Tutukluluğun sona erdirilmesini ve tahliyesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.


Mahkeme, sanık Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tanık Feyyaz Öztürk’ün İtalya’dan istinabe yoluyla ifade alınmasına karar verdi.


Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:48
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