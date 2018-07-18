0553 313 94 23

ABD başkanları çarpışıyor! Obama, Trump'a diktatör dedi

ABD'nin eski Başkanı Obama, ABD'nin şimdiki başkanı, dünyanın da ''ABD'nin şımarık çocuğu'' olarak gördüğü Donald Trump için üstü kapalı şekilde 'diktatör' dedi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:33
ABD başkanları çarpışıyor! Obama, Trump'a diktatör dedi

Amerika Birleşik Devletleri'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama, Güney Afrika'da ortaya çıktı.

Görevi bıraktıktan sonra düşük bir profil izleyen Obama, Güney Afrika'nın ırk ayırımcılığına karşı mücadelesiyle tanınan lideri Nelson Mandela'nın 100'üncü doğum günü için yapılan etkinliklere katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Obama, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

"DİKTATÖR POLİTİKALARI"

Dünya liderlerini korku ve nefret siyaseti yapmakla itham eden Obama, "Korku ve kin siyaseti yükselişe geçti. Bu politikalar birkaç yıl önce hayal edemeyeceğimiz bir hızda yayılıyor. Diktatör politikları birden hayatımıza girdi. Demokrasi bir şekilde korundu ancak iktidar sahipleri demokrasiye anlam veren her kurumun altını oymaya çalışıyor" dedi.

ABD eski Başkanı Barack Obama basın özgürlüğünün de tehlikede olduğuna işaret etti.

Obama sözlerini şöyle sürdürdü: "Özgür basın saldırı altında. Sansür ve basına devlet denetimi yükselişte. Bir zamanlar bilgiyi ve anlayışı yaymak için bir araç olarak görülen sosyal medyanın bile komplo teorileri, nefret ve propaganda yaymada da etkili olduğu kanıtlandı."

ABD eski Başkanı Barack Obama'nın konuşması dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Barack Obama 2008-2016 yılları arasında ABD Başkanlığı yapmıştı.

(TIMETURK)

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:33
  1. barrack obama
  2. Donald Trump
  3. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SP liderinden 'bedelli askerlik' açıklaması!
    1. SP liderinden 'bedelli askerlik'..
    2. Flaş gelişme! Çavuşoğlu, Pompeo ile..
    3. Süper Kupa maçının bilet fiyatları..
    4. İstanbul'da beklenen yağmur başladı...
    5. AB'nin kararı sonrası Google'dan ilk..
    6. Adnan Oktar soruşturmasına 40 savcı..
    7. Emre Belözoğlu duyurdu! "Futbolu..
    8. Türkiye'nin Brunson kararına ABD'den..
    9. Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da..
    10. Tarım ve Orman Bakanlığından 'Gediz'..
    11. 'Kupayı Fransa değil Afrika kazandı'
    12. Sivas'ta 488 kişi aynı şikayetle..
    13. İki dünya devi Amazon'a karşı ortaklık..
    14. Destici'den bedelli açıklaması: Adil..
    15. Suudi Arabistan’dan bir karar daha! O..
    16. Dünya Erdoğan-Donald Trump..
    17. Emre Belözoğlu suskunluğunu bozdu:..
    18. Kozmik odada devlet sırrını ele..
    19. HDP'den küstah mesaja: Gurur duyuyoruz!
    20. Suudi Arabistan'a füze saldırısı..
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!