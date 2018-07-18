ABD başkanları çarpışıyor! Obama, Trump'a diktatör dedi

Amerika Birleşik Devletleri'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama, Güney Afrika'da ortaya çıktı.

Görevi bıraktıktan sonra düşük bir profil izleyen Obama, Güney Afrika'nın ırk ayırımcılığına karşı mücadelesiyle tanınan lideri Nelson Mandela'nın 100'üncü doğum günü için yapılan etkinliklere katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Obama, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

"DİKTATÖR POLİTİKALARI"

Dünya liderlerini korku ve nefret siyaseti yapmakla itham eden Obama, "Korku ve kin siyaseti yükselişe geçti. Bu politikalar birkaç yıl önce hayal edemeyeceğimiz bir hızda yayılıyor. Diktatör politikları birden hayatımıza girdi. Demokrasi bir şekilde korundu ancak iktidar sahipleri demokrasiye anlam veren her kurumun altını oymaya çalışıyor" dedi.

ABD eski Başkanı Barack Obama basın özgürlüğünün de tehlikede olduğuna işaret etti.

Obama sözlerini şöyle sürdürdü: "Özgür basın saldırı altında. Sansür ve basına devlet denetimi yükselişte. Bir zamanlar bilgiyi ve anlayışı yaymak için bir araç olarak görülen sosyal medyanın bile komplo teorileri, nefret ve propaganda yaymada da etkili olduğu kanıtlandı."

ABD eski Başkanı Barack Obama'nın konuşması dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Barack Obama 2008-2016 yılları arasında ABD Başkanlığı yapmıştı.

(TIMETURK)