ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye tehdit
Barış Pınarı Harekatını'nın başlamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, küstah açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi tehdit eden Trump, "Türkiye eğer kurallara göre oynamazsa onlara, sert bir şekilde finansal yaptırımlar uygulayacağımı söyledim" dedi.10 Ekim 2019 Perşembe 16:41
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Türkiye'yi tehdit etti.
Twitter hesabından açıklama Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Sert bir şekilde finansal yaptırımlar..."
"Türkiye eğer kurallara göre oynamazsa onlara, sert bir şekilde finansal yaptırımlar uygulayacağımı söyledim"
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