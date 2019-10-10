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ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye tehdit

Barış Pınarı Harekatını'nın başlamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, küstah açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi tehdit eden Trump, "Türkiye eğer kurallara göre oynamazsa onlara, sert bir şekilde finansal yaptırımlar uygulayacağımı söyledim" dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:41
ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Türkiye'yi tehdit etti.

Twitter hesabından açıklama Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Sert bir şekilde finansal yaptırımlar..."

"Türkiye eğer kurallara göre oynamazsa onlara, sert bir şekilde finansal yaptırımlar uygulayacağımı söyledim"

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 16:41
  1. Donald Trump
  2. Twitter

YORUM YAZ

  • YusufYusuf31 dk önce
    Bir dedigi digerini tutmuyor. Boyle adama seyler oglum bak ........ suan senin zirvalarinla ugrasamayiz.
  • konyalıkonyalı33 dk önce
    bu adamı seviyorum çok komik ya

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