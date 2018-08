ABD Başkanı Trump'tan teselli paylaşımı

Türkiye ile yaşadığı kriz nedeniyle Amerika'da hedef haline gelen Donald Trump, yaptığı son paylaşımla ekonomide kaygıları ortadan kaldırmaya çalıştı. Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ekonomimiz her zamankinden daha iyi gidiyor" ifadesini kullandı.

"EKONOMİMİZ HER ZAMANKİNDEN İYİ GİDİYOR"

Trump, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ekonomimiz her zaman olduğundan daha iyi gidiyor. Dolarımıza para yağıyor. Şirketlerimiz her zamankinden daha yüksek kazanç sağlıyor, enflasyon düşüyor. İş dünyası her zamankinden daha iyimser. On yıllardır ilk kez çalışanlarımızı koruyor."