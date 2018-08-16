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ABD Başkanı Trump'tan teselli paylaşımı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, attığı son tweetle Amerikalıları teselli etti. Trump, "Ekonomimiz her zamankinden daha iyi" ifadesini kullandı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:01
ABD Başkanı Trump'tan teselli paylaşımı

Türkiye ile yaşadığı kriz nedeniyle Amerika'da hedef haline gelen Donald Trump, yaptığı son paylaşımla ekonomide kaygıları ortadan kaldırmaya çalıştı. Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ekonomimiz her zamankinden daha iyi gidiyor" ifadesini kullandı.

"EKONOMİMİZ HER ZAMANKİNDEN İYİ GİDİYOR"

Trump, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ekonomimiz her zaman olduğundan daha iyi gidiyor. Dolarımıza para yağıyor. Şirketlerimiz her zamankinden daha yüksek kazanç sağlıyor, enflasyon düşüyor. İş dünyası her zamankinden daha iyimser. On yıllardır ilk kez çalışanlarımızı koruyor."

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 16:01
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  • alma mazlumun ahini.....alma mazlumun ahini.....37 dk önce
    Türk milletini az rahatsiz etmedin. Senin milletin de bizden beter olsun ins
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