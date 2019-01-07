ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması! 'Çekilme planında değişiklik yok'

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması geldi.



Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Hem DAEŞ'le mücadele edeceğiz hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz. Suriye'den çekilme planıyla ilgili yaptığım ilk açıklamalarda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.