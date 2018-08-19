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ABD Başkanı Trump’tan Suriye açıklaması

Her fırsatta Ortadoğu'da kan akıtan ve mazlum halkların ülkelerini harabeye çeviren ABD'nin Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'ABD, Suriye'ye yaptığı saçma sapan 230 milyon dolarlık gelişim ödemesine son verdi. ABD yerine Suudi Arabistan ve Ortadoğu'daki diğer zengin ülkeler ödeme yapmaya başlayacak' dedi.

19 Ağustos 2018 Pazar 07:44
ABD Başkanı Trump’tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Suriye’de istikrarın sağlanması için vermeyi daha önce vadettiği 230 milyon dolarlık fonu başka bölgelerde kullanma kararı aldığını bildirmesinin ardından yaptığı açıklamada, “ABD yerine Suudi Arabistan ve Ortadoğu’daki diğer zengin ülkeler ödeme yapmaya başlayacak.” dedi.

Başkan Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalar yaptı.

Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ABD, Suriye’ye yaptığı saçma sapan 230 milyon dolarlık gelişim ödemesine son verdi. ABD yerine Suudi Arabistan ve Ortadoğu’daki diğer zengin ülkeler ödeme yapmaya başlayacak. ABD’nin, ordumuzun ve bize yardım eden diğer ülkelerin gelişmesini istiyorum!”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Beyaz Saray ile koordinasyon halinde alınan son karar gereği, Suriye’de DEAŞ’tan kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın sağlanması için daha önce verilmesi vadedilen 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere aktarılacağını açıklamıştı.

Sözcü Nauert, “Bu kaynak, ABD’nin diğer dış politika önceliklerine harcanacaktır.” ifadesini kullanırken, kararın Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak bir şekilde alındığına işaret etmişti.

Mart ayı sonunda ABD Başkanı Donald Trump’ın, Dışişleri Bakanlığına, Suriye’de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK’nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolardan fazla yardımı dondurma talimatı verdiği bildirilmişti.

Söz konusu ek fon sözü, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt’te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 07:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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