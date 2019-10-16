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Trump, senatörlerle Türkiye'yi görüşecek!

Barış Pınarı Harekatı ile birlikte yapılan yaptırım açıklamaları sonrası ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ile ilgili yeni bir hamle daha geldi. Trump, kongrede bulunan Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörleri Türkiye ve Suriye'deki gelişmeleri konuşmak için bugün Beyaz Saray'a davet etti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 08:10
Trump, senatörlerle Türkiye'yi görüşecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile beraberindeki ABD heyeti ile görüşürken ABD'de de Türkiye'ye karşı bir yasa tasarının oylanma ihtimali var.

Tasarı ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından gündeme getirilecek.

Beyaz Saray'da görüşecekler

Başkan Donald Trump, ABD heyetinin Türkiye ziyareti öncesinde tüm senatörleri Türkiye ile ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet etti.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 08:10
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Ypg
  5. Türkiye

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