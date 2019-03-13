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ABD Başkanı Trump'tan flaş Boeing kararı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Boeing 737 MAX tipi uçakların seferlerden çekildiğini ve bir müddet kullanılmayacağını açıkladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 21:44
ABD Başkanı Trump'tan flaş Boeing kararı!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Önce "Uçuşları durdurmayacağız" demişlerdi

ABD Federal Havacılık Kurulu ise daha önce yaptığı açıklamada, Amerikalı şirket Boeing'in, 737 MAX tipi uçaklarının herhangi sistematik bir probleminin olmadığını ve bu sebeple yapılan uçuşları durdurmayacaklarını duyurmuştu.

Ayrıntılar Geliyor...

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 21:44
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