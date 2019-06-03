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ABD Başkanı Trump'ın Londra ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump, Buckingham Sarayı'nda törenle karşılandı- Kraliçe 2. Elizabeth ile öğle yemeğinde bir araya gelen Trump, daha sonra Westminster Abbey Kilisesi'ni ziyaret ederek meçhul asker anıtına çelenk bıraktı

03 Haziran 2019 Pazartesi 19:53
ABD Başkanı Trump'ın Londra ziyareti

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti kapsamında Kraliçe 2. Elizabeth'le bir araya geldi.

Devlet başkanlarının ziyareti sırasında at arabasıyla düzenlenen resmi geçit töreni, güvenlik kaygıları nedeniyle yapılmazken Trump, Buckingham Sarayı'na helikopterle ulaştı.

ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı saraya varışlarında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla karşıladı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in Trump'ın helikopterinin indiği alana gitmemesi dikkati çekerken, ikilinin tokalaşmasının ardından ABD Başkanı, tören mangasını denetledi.

41 pare top atışının da yapıldığı karşılama töreni, öğle yemeğiyle devam etti. Yemeğin ardından Kraliçe, Trump'a sarayın koleksiyonunda yer alan aralarında New York'un 18. yüzyılda yapılan haritası ile George Washington hakkında kitapların da olduğu örnekleri gösterdi.

Yemeğin ardından Trump, Westminster Abbey Kilisesi'ni ziyaret ederek meçhul asker anıtına çelenk bıraktı.

ABD Başkanı'nın Londra programı, Prensi Charles ve eşi Düşes Camilla'nın verdiği çay partisiyle devam etti.

Trump, bugün akşam saatlerinde bir kez daha Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe 2. Elizabeth'in onuruna verdiği akşam yemeğine katılacak.

Bu sırada saray önünde Trump karşıtı gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Trump, 3 gün sürecek ziyareti kapsamında yarın ise Başbakan Theresa May ile bir araya gelecek. ABD ve İngiliz iş dünyasından temsilcilerin katılacağı bir kahvaltıyla başlayacak temasların ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

İki lider, Portsmouth'da Normandiya Çıkarmasının 75. yılı anma törenlerine de birlikte katılacak. Törenlerde ikiliye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da eşlik edecek.


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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:53
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. İngiltere
  3. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth
  4. Londra

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