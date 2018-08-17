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ABD Başkanı Trump'ın kararına Rusya ve Çin'den tepki

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren 716 milyar dolarlık 2019 yılı savunma bütçesine Rusya ve Çin cephesinden çok sert tepki geldi.

17 Ağustos 2018 Cuma 20:39
ABD Başkanı Trump'ın kararına Rusya ve Çin'den tepki

Rusya ve Çin, Başkan Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 716 milyar dolarlık 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısını imzalamasının ardından iş birliği mesajı verdi.

 

YENİ SAVUNMA BÜTÇESİNE TEPKİ

TASS ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, çarşamba günü basına yaptığı açıklamada, "Washington'un uluslararası arenadaki baskın rolünü güç yoluyla inşa etme politikasını teyit ettiğini" söyledi.

Zakharova, ABD askeri bütçesinin, benzeri görülmemiş bir artışla 716 milyar dolara yükselmesinin, "mevcut uluslararası güvenlik üzerinde yıkıcı bir etkiye yol açacağını" ve Washington tarafından alınan bu tür önlemlerin, Rusya-ABD ilişkilerine yapıcı yolda konulan engeller olduğunu dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da Tayvan'a savunma yardımı yapılmasını içeren ABD'nin 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısından duyduğu hoşnutsuzluğu ifade etti.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang salı günü basına yaptığı açıklamada, "ABD tarafını, soğuk savaş zihniyetini ve kazananı olmayan oyun kavramını terk etmeye, Çin ile ilişkilerine tarafsız şekilde bakmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Açıklamada, ABD'den, ikili ilişkiler ve kilit öneme sahip ikili iş birliği alanlarına zarar vermemek için yasa tasarısında Çin'e yönelik olumsuz adımlar içeren kısımları uygulamaması istenmişti.

AYNI GÜN AÇIKLAMA

Çin Savunma Bakanlığından aynı gün yapılan açıklamada ise ABD'nin Tayvan ile ortak askeri tatbikatlarını genişletmeyi, askeri ve askeri olmayan üst düzey temaslarını artırmayı öngören bütçe tasarısının, Çin-ABD orduları arasındaki karşılıklı güvene zarar verdiği ve ikili ilişkilerdeki en önemli ve hassas konu olarak görülen Tayvan’a müdahale ettiğine dikkat çekilmişti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Wu Qian, Çin ordusunun, bu eylemin, "Çin'in içişleri müdahale olduğu" ve "Çin-ABD anlaşmazlıklarını tetiklediği" uyarısında bulunduğunu aktarmıştı.

ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979 yılında Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Taipei ile ilişkilerini de gayriresmi olarak sürdürüyor. Adanın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin, bu adanın kendi eyaleti olduğunu savunuyor. 

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 20:39
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  4. Çin Dışişleri Bakanlığı

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