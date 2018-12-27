0553 313 94 23

ABD Başkanı Trump'ın Irak'a ziyareti

Başkan Donald Trump:"Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız"- "DEAŞ’ı ortadan kaldırmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok iyi konuşmalar gerçekleştirdim. O ve diğerleri bunu yapacak. Çünkü biz onların bölgesindeyiz. Fakat yükü ve maliyeti bunların taşıması gerekir, fakat yapmıyorlar. ABD dünyaya polislik yapmaya devam edemez"

27 Aralık 2018 Perşembe 00:55
ABD Başkanı Trump'ın Irak'a ziyareti

BAĞDAT / WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, askerlerini Irak'tan çekme planlarının olmadığını belirtti.

Trump, sürpriz bir ziyaretle Irak'ın batısındaki Enbar Vilayeti'nde yer alan Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaret etti.

Irak’ta bulunma sebebine ilişkin burada açıklamalar yapan Trump, "Buraya gelip askerlerimizi ziyaret etmek ve saygılarımı iletmek istedim." dedi.

Irak’ta ABD ordusuna bağlı üst düzey askerlerle görüşen Trump’ın Irak Başbakanı Adil Abdul-Mahdi’yle bir araya gelmediği bildirildi.

Trump, üsteki ABD askerleriyle görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız." ifadelerini kullandı.

- “Erdoğan’la çok iyi bir konuşmalar gerçekleştirdim”

Açıklamasında Suriye konusuna da değinen Trump, kendisinden Suriye’den çekilmek için ek süre istendiğini fakat bunu kabul etmediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“DEAŞ’ı ortadan kaldırmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok iyi konuşmalar gerçekleştirdim. O ve diğerleri bunu yapacak. Çünkü biz onların bölgesindeyiz. Fakat yükü ve maliyeti bunların taşıması gerekir, fakat yapmıyorlar. ABD dünyaya polislik yapmaya devam edemez.”

"Suriye’de Erdoğan DEAŞ’tan ne geriye kaldıysa bitirmek istiyor" ifadelerine yer veren Trump, "Suudi Arabistan da geldi ve bunun ekonomik olarak bedelini ödeyeceklerini söyledi." ifadesine yer verdi.

Trump, eşi Melania Trump ile Irak'ın Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Askeri Üssü'ne gelerek, burada bulunan ABD'li askerler ile bir araya gelmişti.





Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 00:55
  1. Irak
  2. Suriye
  3. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi Genel Kurulda kabul edildi
    1. Karayolları Trafik Kanunu ile bazı..
    2. Geçmesi yasak olmasına rağmen 15..
    3. NVİ Genel Müdürlüğünden o haberlere..
    4. Belçika mahkemesinden DAEŞ talimatı!..
    5. İsrail'den Hizbullah'a ait yeni bir..
    6. Irak Başbakanı Abdulmehdi Trump ile..
    7. ABD Başkanı Trump'ın Irak'a ziyareti
    8. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel..
    9. Bursa'da 300 polisle huzur denetimleri
    10. Kayseri'de trafik kazası: 24 yaşındaki..
    11. Mümtaz Turhan, vefatının 50. yılında..
    12. Diriliş Ertuğrul Sadrettin Konevi..
    13. Mısır'da Biltaci'nin "gülümsemesine" 2..
    14. Adıyaman'da eğitime kar engeli
    15. BABADER'den velayet açıklaması:..
    16. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Aralık 2018
    17. Yemen'de "Yeniden Düzenleme..
    18. Çavuşoğlu Türkmenistanlı mevkidaşıyla..
    19. Kolombiya’da otobüs uçuruma..
    20. Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden..
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı