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Ruhani, ABD Başkanı Trump'ı tehdit etti: Sonu Saddam gibi olacak!

Açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Ruhani, Trump'ın kendileri karşısında Saddam Hüseyin gibi başarısız olacağını söyledi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 12:22
Ruhani, ABD Başkanı Trump'ı tehdit etti: Sonu Saddam gibi olacak!

İran-Irak savaşının başlangıcının yıldönümünde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un baskısına rağmen füze geliştirmeye devam edecekleri mesajını verdi.

Ruhani, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Saddam Hüseyin'e olanların aynısı Trump'ın başına gelecek. ABD, Saddam Hüseyin ile aynı kaderi paylaşacak." ifadelerini kullandı.

İran'ın savunma amaçlı silahlardan vazgeçmeyeceğini belirten Ruhani, "Buna ABD'yi kızdıran füzeler de dahil." dedi.

2006 YILINDA İDAM EDİLMİŞTİ

13 Aralık 2003'te Tikrit'te Amerikan askerlerince yakalanan Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006'da asılarak idam edilmişti.

Bu arada İran, 1980-88 yılları arasındaki savaşın başlangıcının yıldönümündeki etkinlikler kapsamında Körfez'de yaklaşık 600 geminin katıldığı askeri tatbikat yaptı.

ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan mayıs ayında çekilmesi ve Tahran'a yönelik yeni yaptırımların hayata geçirilmesiyle iki ülke arasında gerilim iyice tırmandı. İran ekonomisi ABD'nin yaptırımlarından dolayı zor günler geçiriyor.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 12:22
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  • NurdahilNurdahil29 dk önce
    Sizin Ve Bizlerin Yaninda Baska Bir amerika Yok Saddami Iraklilar Asmadiki amerika denen Allahimin Gazabi amerika ve onun Taraftalarinin Uzerine Olsun insaAllah onlar astirdi...!!!
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