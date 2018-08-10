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ABD Başkanı Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma!

Türkiye'nin ekonomisi hedef alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a Washington Post yazarı Brian Klaas'tan dikkat çeken bir tepki geldi. Klaas, Donald Trump'a İncirlik üssünü hatırlatarak "Riskli işler yapıyorsun" dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 22:33
ABD Başkanı Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma!

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Yaklaşımı" sunumu yaptığı sırada attığı bir tweet, Türkiye'de piyasaları alt üst etti.

ABD'nin Türkiye'den aldığı demir ve alüminyuma iki katı vergi getirdiğini açıklayan Trump, TL'yi de doğrudan hedef alarak Türkiye'ye karşı düşmanca bir yaklaşım sergiledi.

Trump'ın bu kararı sonrası dolar 6.50 TL seviyesine kadar yükseldi.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz turu sırasında Trump'a tepki göstererek, "Koyunlarında büyüttükleri FETÖ'cü alçaklarla ilgili adım atmayanlar bize hukuk dersi veremez. Ekonomik manipülasyon üzerinden bize diz çöktürmek isteyenler bu milleti tanımamış. Bu millete şantaj ve tehdit sökmez. Hele hele kabadayılık hiç sökmez." dedi.

TRUMP'A İNCİRLİK HATIRLATMASI: NÜKLEER FÜZELERİ UNUTMA!

Türkiye Trump'ın bu adımı, Türkiye'de olduğu kadar ABD ve dünyanın geri kalanında da ses getirdi. Washington Post yazarı ve uluslararası politikalar uzmanı Brian Klaas ise, ABD cephesinden Trump'a en ilginç uyarıyı yapan isim oldu.

Twitter hesabından Trump'ın tweet'ine cevap veren Klaas "Erdoğan 'ın hayranı değilim, ama (Trump'ın yaptığı) pervasız bir çıkış. Türkiye bir NATO üyesi ve Türkiye'de bulunan bir ABD hava üssünde (İncirlik) 50 nükleer bomba bulunuyor. Trump'ın tweetleri ciddi ulusal ve uluslararası güvenlik riskleri teşkil etmeye devam ediyor" dedi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 22:33
  1. Türkiye
  2. Twitter
  3. Washington
  4. Trump
  5. ABD
  6. İncirlik
  7. Washington Post

YORUM YAZ

  • hayrihayri1 sa önce
    abd nin bir kanunu ile neredeyse seferberik ilan edecegiz.... nekadar bagimsiz bir ülkeymisiz peh peh peh!!! ne hikmetse adamlar ellerinden geleni ardina koymuyor, bizimkiler incirligi abdye kapatamiyor... incirlik bizimmi abdninmi??!!?? ...
  • ferhat ferhat 57 dk önce
    Oradan alır başka yere taşırlar mesela Kıbrıs Rum kesimine onlar zengin ülke onlar için sorun oluşturmaz.Esas recep bey şunu unutmasın Bizim en büyük düşmanımız enflasyondur hani şu "Ahdim olsun doları,faizi,enflasyonu düşüreceğim "diyen Recep beyin bahsettiği ejderha. Aman Aman ahdim olsun falan deme sen yemin içtikçe Allah sanki kızıyorve daha da yükseliyor onlar.
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