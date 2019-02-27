0553 313 94 23

Donald Trump Vietnam Devlet Başkanı Nguyen ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşme öncesinde Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ile bir araya geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:53
Donald Trump Vietnam Devlet Başkanı Nguyen ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşme öncesinde Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ile bir araya geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşme için Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan Trump, mevkidaşı Nguyen'a nezaket ziyaretinde bulundu.

"Her ikimiz de bu çok önemli zirvenin Vietnam'da yapılmasından dolayı çok memnunuz." diyen Trump, Vietnam'ın kaydettiği ekonomik gelişmelerle iyi bir örnek olduğunu söyledi.

Vietnam Devlet Başkanı Nguyen da bu çok özel toplantının başarılı geçmesi için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Donald Trump ve Nguyen Phu Trong, iki ülkenin havacılık sektörünü içeren birçok ticari anlaşmanın imza törenine başkanlık etti.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, Vietnamlı havayolu şirketi Vietjet ve Bamboo Airways ile çok sayıda uçak siparişi için anlaşma imzaladı.

Trump, zirveye ev sahipliği yapan ve Amerikan şirketleri ile yeni ticaret anlaşmalarına imza atan Vietnam'a teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:53
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan anneleri ziyaret etti
    1. Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan..
    2. Kasımpaşa, tur peşinde
    3. Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
    4. Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandı
    5. Avrupa borsaları
    6. Gerilim artıyor! Pakistan tüm hava..
    7. Tuzla’daki koku paniğiyle ilgili bir..
    8. Başkan Erdoğan ittifakları kıyasladı:..
    9. Berger’den GETHAM’a ziyaret
    10. “Simsarlara karşı devlet önlem alır”
    11. Pakistan, Hindistan'la yaşanan..
    12. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’den..
    13. Nilüferli sporcular Türkiye Judo..
    14. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Pastırma ve..
    15. "Teşvikler istihdamı olumlu etkiliyor"
    16. Trump'ın yasağı onbinlerce kişiyi vurdu
    17. "Servet'in başarısı ve tecrübesi, yeni..
    18. Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan’ın..
    19. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan..
    20. Milano'nun yeni prensi Piatek
    21. Hayalini 2 bin 800 metrede..
    22. Okul yolunda korkunç olay! 8 yaşındaki..
    23. FETÖ sanığı öğretmene hapis cezası!
    24. Trabzonlu vatandaştan İmamoğlu'na..
    25. Sınıf öğretmeni kitap kurdu..
    26. Sebzede fiyat artışı frenlendi!..
    27. Yeni askerlik süresi son dakika..
    28. FETÖ şüphelisi başkasına ait kimlikle..
    29. Çorlu’da 25 bekçi göreve başladı
    30. Sporcu genç ve çocuklarda beslenme
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız