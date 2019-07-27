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ABD Başkanı Trump: “ Türkiye’yi suçlamıyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
ABD Başkanı Trump: “ Türkiye’yi suçlamıyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi.



ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’da basının sorularını yanıtlayan Başkan Donald Trump, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alması konusuna değindi.Durumun pek çok açıdan zor olduğunu belirten Trump, “Türkiye meselesine bakıyoruz” dedi.



Türkiye’nin çok sayıda F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini bunun için ciddi bir yatırım yapıp bazı ödemeleri de yaptığını hatırlatan Trump, yaşanan durumun oldukça zor olduğunu belirterek, “ Türkiye’yi suçlamıyorum, çünkü bir sürü durum var.Obama yönetimi döneminde bir sürü problem ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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