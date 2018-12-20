ABD Başkanı Trump: "Suriye'den çekilmemiz sürpriz değildi. Eve dönüş vakti"

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20 Aralık 2018 Perşembe 14:50
Günün Özeti
Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:50
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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