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ABD Başkanı Trump, NATO toplantısını karıştırdı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın NATO toplantısı başlamadan önce Almanya ile ilgili kullandığı "Almanya Rusya'nın esiri olmuş" ifadeleri, zirvede soğuk rüzgarların esmesine neden oldu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:34
ABD Başkanı Trump, NATO toplantısını karıştırdı

NATO zirvesi için Avrupa'ya gelen ABD Başkanı, toplantı başlamadan dünyayı karıştırdı. Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri." dedi.

TRUMP, NATO'YA DAMGA VURDU

NATO Zirvesi kapsamında çalışma kahvaltısında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Donald Trump, Almanya'nın savunma harcamalarını artırmamasını ve Rusya'yla yürütülen enerji iş birliğini eleştirdi.

"ALMANYA RUSYA'NIN ESİRİ OLMUŞ"

Trump, "Avrupa'yı Rusya'dan korumamız gerektiği söyleniyor. Öyleyse neden NATO ülkeleri enerji için Rusya'ya milyarlarca dolar ödüyor?" açıklamasında bulundu.

Almanya'nın Rusya ile petrol ve gaz anlaşmaları yapmasının "çok uygunsuz" olduğunu kaydeden Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri." dedi.

Almanya'nın Rusya ile bir boru hattı üzerine de anlaşma sağladığını anımsatan Trump, böylelikle Rusya'nın doğalgaz sayesinde Almanya'nın yüzde 70'ini kontrol edeceğini söyledi.

"NATO ÜLKELERİ SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMALI"

 

Trump, NATO müttefiklerinin 10 yıl içinde değil "anında" savunma harcamalarını artırması gerektiğini belirterek, "Bu kabul edilemez. Biz Almanya'yı, Fransa'yı, herkesi koruyoruz. Çok fazla para ödüyoruz. Yıllardır da bu şekilde devam ediyor. Başka ABD başkanları da bunu gündeme getirdi ama bu konuda hiç birşey yapmadı. ya anlamadılar ya da müdahil olmak istemediler. Ama bu bizim ülkemiz için büyük haksızlık." diye konuştu.

Özellikle Almanya'nın savunma harcamalarının çok düşük seviyede olduğunu söyleyen Trump, "Almanya çok zengin bir ülke. Savunma harcamalarını anında, hemen yarın artırabilirler ve hiçbir sıkıntı olmaz." açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:34
  1. Donald Trump
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  3. Brüksel
  4. Almanya
  5. Trump
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  7. Nato
  8. ABD

YORUM YAZ

  • mtmt19 sa önce
    ya Türkiye açısından??? Bütün NATO ülkeleri islam düşmanı, FETÖ/PKK/DHKPC ve Vatan haini AJANLARIN DOSTU,....Suriyedeki terör koridorunun hamisi, rus uçağını ajanlarıyla düşürterek ve masum sivilleri bombalatarak, GEZİ öncesinde-sonrasında NATO darbelerini planlayıp destekleyerek, BAE gibi çömez şeytanları aleyhimizde kışkırtarak....Kıbrıstaki korsan yarım porsiyon RUM KESİMİNİ aleyhimize destekleyerek...vs vs vs... NATO -ABD-AB ve üye ülkeleri gibi SÖZDE MÜTTEFİKLER VARKEN AYRICA DÜŞMANA GEREK YOK!!!!!! Bunlara güvenilmez kesinlikle
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc20 sa önce
    Türkiye taa düne kadar komsusu Iran ile hicbir alis-veris yapamazken Almanya Brejniyev zamaninda 1972 lerde Rusya ile Gaz anlasmasi yapmisti. ABD yenimi uyaniyor?.It it`i isirmaz, laf duellosü ile halledilir. Kolaysa bir yaptirim uygulasin bakalim. Yapamaz cünkü arada yahudi kazaniyor.
  • hilmikurthilmikurt18 sa önce
    Savunma hacamasını artırmalıymış ? kime karşı kimi savunacak ? Dünya barışının ABD den daha büyük bir düşmanı mı var ? Trump efendi silah satmak mı istiyor yoksa ? ABD çenesini kapatıp köşesinde otursa dünyaya huzur gelir. Almanlar gazı istediği yerden alır sana ne ? Gazı senmi vereceksin ? nerden nasıl vereceksin. Lüzumsuz herif. Almanya ve Rusya alışverişlerini dolar ile yapmasın,ABD ye ders olsun.
  • ferhat ferhat 19 sa önce
    Söylediği sözler normal.Adam ülkesine iyi başkanlık yapıyor.
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