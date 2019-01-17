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ABD Başkanı Trump Kuzey Kore lideri Kim ile ikinci zirveyi duyurabilir

17 Ocak 2019 Perşembe 15:02
ABD Başkanı Trump Kuzey Kore lideri Kim ile ikinci zirveyi duyurabilir

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, birkaç gün içerisinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile büyük ihtimalle mart ya da nisanda Vietnam'da düzenlenecek ikinci bir zirveyi duyurabileceği bildirildi.

Washington Post'da yer alan haberde, bu hafta ABD'yi ziyaret etmesi beklenen Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol ile yapılacak görüşmenin akabinde, Trump'ın Kuzey Kore lideri ile yapılacak ikinci bir zirveyi duyurabileceği belirtildi.

Kim Yong-chol'un ziyaretinde Kuzey Kore liderinden ABD Başkanına bir mektup getirmesinin beklendiğinin aktarıldığı haberde, Trump'ın birkaç gün içerisinde, Kim ile büyük olasılıkla mart ya da nisanda Vietnam'ın Danang kentinde düzenlenecek ikinci bir zirvenin haberini verebileceği kaydedildi.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın, Kuzey Koreli elçi ile bir araya gelmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde ayrıca adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisinin "Kuzey Kore'nin kesin ve tam olarak doğrulanmış şekilde nükleersizleştirilmesi hedefimiz konusunda ilerleme kaydetmeye çalışıyoruz ve Başkan, belirlenecek bir yer ve zamanda Kuzey Kore lideri Kim ile ikinci zirvede tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyor." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Güney Kore basınında bu hafta çıkan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol'un, bu hafta Washington'da bir araya gelmesinin beklendiği kaydedilmişti.

Pompeo ve Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim'in kasımda New York'ta bir araya gelmesi planlanıyordu. Ancak Pyongyang yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin düzenlenmesinin ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının ele alınacağı görüşmeyi iptal etmişti.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:02
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un

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