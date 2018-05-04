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ABD Başkanı Trump: Kuzey Kore - ABD zirvesinin yeri ve zamanı ayarlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un ile yapacağı zirvenin yerinin ve zamanının ayarlandığını açıkladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:54
ABD Başkanı Trump: Kuzey Kore - ABD zirvesinin yeri ve zamanı ayarlandı

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore - ABD zirvesinin yerinin ve zamanının ayarlandığını, ayrıntıların yakında paylaşılacağını söyledi.

Trump, ABD askerlerinin Güney Kore'den çekilmesi konusunun ise Kuzey Kore lideri Kim'le yapacağı görüşmede masada olmayacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, Kuzey Kore'nin belli koşulları yerine getirmesi halinde Trump - Kim zirvesinin bu ay içerisinde gerçekleşeceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan, pek çok ülkenin görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini ancak görüşmenin Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınırda bulunan Barış Sarayı'nda yapılmasının zirveyi daha iyi temsil edeceğini düşündüğünü açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 18:54
  1. Saray
  2. Güney Kore
  3. Twitter
  4. Beyaz Saray

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