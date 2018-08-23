0553 313 94 23

ABD Başkanı Trump, İsrail yanlısı ismi kritik göreve atadı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail yanlısı Samantha Ravich'i İstihbarat Danışma Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 16:20
ABD Başkanı Trump, İsrail yanlısı ismi kritik göreve atadı

ABD Başkanı Trump, İsrail yanlısı olarak bilinen güvenlik uzmanını istihbarat danışma kuruluna atadı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Trump, daha önce eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in ulusal güvenlik danışman yardımcılığını yapan Samantha Ravich'i, İstihbarat Danışma Kurulu (PIAB) Başkan Yardımcılığına getirdi.

"İSRAİL YANLISI TUTUMLARIYLA BİLİNİYOR"

İsrail yanlısı tutumuyla bilinen Demokrasileri Savunma Vakfı adlı düşünce kuruluşunun kıdemli danışmanlarından Yahudi asıllı Ravich, aşırılıkçılıkla mücadele konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Ravich, Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü ile George W. Bush döneminin İç Güvenlik Bakanı Michael Chertoff'un kurucusu olduğu Chertoff Grup'ta da araştırmacı olarak çalışıyordu.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 16:20
  1. Samantha Ravich
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasım'daki seçimler Trump için ne ifade ediyor?
    1. Kasım'daki seçimler Trump için ne..
    2. Bu kurtların kilosu 90 TL!
    3. İmzalar atıldı! Türkmen ülkelerinden..
    4. Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını..
    5. Hasene Yardım Derneği bayramda..
    6. Lütfi Elvan: Tehditlere boyun eğmedik
    7. Resmi açıklama geldi: İşte Gomis'in..
    8. O telefonun sahibi anlattı:..
    9. Partizan Beşiktaş maçının 11'leri
    10. İhsan Eliaçık'a da Adnan Oktar gibi..
    11. Ümraniye'de korkutan yangın! Mahsur..
    12. İsrail zulmü sürüyor! Filistinli kadın..
    13. AB'den İran'a dev destek
    14. O ilimizde sokaklar bomboş! En işlek..
    15. Jose Sosa: Transfer tekliflerini..
    16. 2 bin 480 polis tetikteydi... ‘Kurt..
    17. "Zeytin Dalı Harekatı varlığımızı boşa..
    18. Jürgen Klopp'tan Mesut Özil'e büyük..
    19. İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma çağrısı!
    20. Adamın kafasına düşen keçinin sahibine..
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!