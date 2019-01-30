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ABD Başkanı Trump Guaido'yu aradı

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:44
ABD Başkanı Trump Guaido'yu aradı

CARACAS (AA) - Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini telefonla aradığını açıkladı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın telefon görüşmesinde Venezuelalı muhaliflerin "demokratik vazifelerine" olan desteğini yinelediğini aktardı.

Guaido paylaşımında "Trump'a, bizim demokratik vazifemize tam desteğini, insani yardım sözünü ve 'devlet başkanlığı' yönetimimizi tanımasını yinelediği telefon görüşmesinden dolayı müteşekkirim." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:44
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Venezuela Devlet BaşkanıNicolas Maduro
  3. Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

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