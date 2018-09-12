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ABD Başkanı Trump endişeli: Oyun oynamayın, o gerçekten çok büyük!

ABD Başkanı Donald Trump, son yılların en şiddetli kasırgası olması beklenen Florence için uyarıda bulundu. Trump, "Kasırgayla oyun oynamayın, o gerçekten çok büyük." dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 23:16
ABD Başkanı Trump endişeli: Oyun oynamayın, o gerçekten çok büyük!

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, daha önce perşembe akşamı ya da cuma sabahı karaya ulaşacağı tahmin edilen kasırganın cumartesi karada etkili olacağı belirtildi.

CUMA-CUMARTESİ GÜNLERİ GÜNEY CAROLINA'DA ETKİLİ OLACAK

Açıklamada, perşembe akşamı ve cuma günü kasırganın tetiklediği şiddetli rüzgarların Güney Carolina'da etkili olacağı bildirildi.

ÜÇ EYALETTE 1.7 MİLYON KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ

Yaklaşan kasırga nedeniyle Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu.

İNSANLAR KAÇIYOR

Ayrıca, kasırganın 5,4 milyon kişinin yaşadığı alanda etkili olacağı belirtilirken, insanlar iç bölgelere yolculuğa başladı.

MARKETLER VE BENZİN İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK

Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia'nın kıyı kesimlerindeki marketler ve benzin istasyonlarından insanlar büyük miktarda alışveriş yaparken, bazı yollar da tek yöne düşürüldü.

TRUMP UYARDI: KASIRGAYLA OYUN OYNAMAYIN, O GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yayımladığı videoda, Florence'in ABD'nin doğusunda görülen en şiddetli kasırga olabileceğine işaret ederek, "Kasırgayla oyun oynamayın, o gerçekten çok büyük." uyarısında bulundu.

"BEKLENENDEN DAHA KÖTÜ OLACAK, KASIRGANIN YOLUNDAN ÇEKİLİN"

Kasırga için tüm hazırlıkların yapıldığına işaret eden Trump, "Güvende olmanızı istiyorum. Kasırganın yolundan çekilin. Yerel yetkililerin yaptığı tahliye emrine uyun." çağrısı yaptı.

Trump kasırganın beklenenden "daha kötü" olacağını belirtti.

FLORENCE'E MIKE TYSON YUMRUĞU BENZETMESİ

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yöneticilerinden Jeff Byard da yaptığı açıklamada, ABD'nin "en asi" boksörlerinden Mike Tyson'a atıfta bulunarak, "Bu hafif bir rüzgar olmayacak. Florence Carolina kıyısına Mike Tyson yumruğu gibi inecek." ifadesini kullandı.

Byard, "Bugün tahliyeler için uygun olan son gün." diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 23:16
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