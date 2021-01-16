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Dünya ABD Başkanı Trump döneminin son idamı gerçekleşti!
Dünya

ABD Başkanı Trump döneminin son idamı gerçekleşti!

ABD'nin Indiana eyaletinde üç kadını kaçırarak öldüren katil zanlısı, ABD Başkanı Donald Trump döneminde idam edilen 13. ve son mahkum oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 16:08:00 - 2021-01-16 16:16:36
ABD Başkanı Trump döneminin son idamı gerçekleşti!

ABD'nin Indiana eyaletinde üç kadının ölümünde suçlu bulunan Dustin Higgs idam edildi. Higgs, Trump döneminde cezası infaz edilen 13. ve son isim oldu.

3 cinayetin suçlusu idam edildi

ABD'nin Indiana eyaletinde, üç kadının kaçırılıp öldürülmesinde azmettirici olmaktan suçlu bulunan 48 yaşındaki Dustin Higgs, kaldığı federal hapishanede yerel saatle 01.23'te idam edildi.

Trump döneminde idam edilen son mahkum oldu

Higgs, 1996 yılında üç kadının doğal yaşam parkında öldürülmesi olayında azmettirici olarak suçlu bulunmuş, 2001 yılında idama mahkum edilmişti. Higgs, Trump döneminde idam edilen 13. ve son mahkum oldu.

Higss'in avukatı, ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektupta, "Higgs'i gerçek katilden daha ağır bir şekilde cezalandırmak keyfi ve adaletsizdir" diyerek idam cezasının iptalini talep etmişti.

 

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