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ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve DEAŞ'la mücadele konusunu ele aldıklarını belirtti.

23 Aralık 2018 Pazar 20:10
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve DEAŞ'la mücadele konusunu ele aldıklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 20:10
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