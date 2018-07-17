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ABD Başkanı Trump çark etti: Kabul ediyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, çark etti. Donald Trump, seçimlere Rus müdahalesinin olduğunu kabul etti.

17 Temmuz 2018 Salı 22:27
ABD Başkanı Trump çark etti: Kabul ediyorum

ABD Başkanı Trump, istihbarat örgütlerinin Rusya'nın ABD seçimlerine müdahil olduğu yönündeki raporlarını kabul ettiğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin'le düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığı yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

İfadelerinin daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyduğunu kaydeden Trump, "Neden Rusya olduğunu düşüneyim ki" sözlerini kaydetmesine rağmen amacının "Neden Rusya olduğunu düşünmeyeyim ki" söylemek olduğunu belirtti.

"RAPORLARI KABUL EDİYORUM"

Trump, "İstihbarat örgütlerinin, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporları kabul ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump ile Putin'in, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirve ABD'de Kongre ve medya tarafından sert dille eleştirilmişti.

Brüksel ve Londra temaslarının ardında Putin ile bir araya gelmek üzere Helsinki'ye geçen Trump, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemişti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 22:27
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