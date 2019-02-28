ABD Başkanı Trump: “Bölgenin yüzde yüzünü DEAŞ’tan geri aldık” ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ’ın Suriye’de ele geçirdiği toprakların yüzde yüzünü geri aldıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ’ın Suriye’de ele geçirdiği toprakların yüzde yüzünü geri aldıklarını açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de terör örgütü DEAŞ tarafından alınan toprakların tamamını geri aldıklarını açıkladı. Trump, “Şuana kadar bölgenin yüzde doksanını, doksan ikisini aldığımızı duydunuz. Artık bölgenin yüzde yüzünü DEAŞ’tan geri aldık” dedi.

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