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Dünya ABD Başkanı Jode Biden: Erdoğan ile görüşmemiz pozitifti
Dünya

ABD Başkanı Jode Biden: Erdoğan ile görüşmemiz pozitifti

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 22:37:00 - 2021-06-14 23:04:53
ABD Başkanı Jode Biden: Erdoğan ile görüşmemiz pozitifti

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.

Biden basın toplantısı düzenledi

Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesine katılan ve zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Biden, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

'Erdoğan'la görüşmemiz pozitifti'

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantının çoğu baş başaydı." ifadesini kullandı.

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