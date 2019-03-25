"ABD Başkanı İsrail hükümetinin sözcüsü gibi davranıyor"

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararına ilişkin, "ABD Başkanı, ABD Başkanı gibi değil, ne yazık ki İsrail'in yayılmacı siyonist hükümetinin sözcüsü gibi davranıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye olarak bu gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Güçlü siyasi duruşumuzla, güçlü yürüyüşümüzle Orta Doğu'ya ilişkin hesapları bozacağız." dedi.

Alikahya Atatürk Mahallesi'nde İzmit ilçe mitingine katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine az bir zaman kaldığını hatırlattı.

Gerçekleri insanlara anlatarak seçimin önemine dikkati çekmek gerektiğini belirten Kurtulmuş, "1 oy 1 oydur. Hiçbir oyu ihmal etmeden sandıklarda en yüksek katılımı sağlayarak, sandıklardan açık ara AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı birinci çıkaracağız. Bu seçim hayati öneme sahip bir seçim. Bu seçimden de Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin her yerinde canla başla çalışarak en yüksek oy almasını sağlayacağız." diye konuştu.

Kurtulmuş, milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı yalnız bırakmadığını bu seçimde de ortaya koyacağını dile getirerek, "Türkiye'nin etrafındaki coğrafya bir ateş topuna dönmüş vaziyette. Maalesef Suriye'deki, Irak'taki gelişmeleri biliyorsunuz. Birileri Türkiye'nin ayağına çelme takmak için dört gözle bekliyor. Birileri Türkiye'yi 3-5 terörist bulup yolundan alıkoyacağını zannediyor. Bu seçim, bu anlamda Türkiye'nin birliğine, beraberliği ve geleceğine sahip çıkmak bakımından da önemlidir. Türkiye'nin etrafındaki olaylara karşı bu millet 'Anladık, biliyoruz hangi istikamette gideceğimizi biliyoruz.' diyerek sandıklarda yolu gösterecektir." ifadelerini kullandı.

- "Dünya, Trump'ın aklına esip attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

"En son ABD Başkanı Sayın Trump, bugün biz bir yerde konuşurken o anlaşmayı imzalıyorlardı. Golan Tepeleri'ni İsrail'e tamamen devretmek için bir karar imzalıyor. Bu imzanın, böylesine bir kararın, hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Tweeti attığı andan itibaren birçok siyasi çevre buna karşı reaksiyon gösterdi. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İcra Komitesi'ni toplayarak bu konudaki kararlılığını ortaya koydu. Dünya, Trump'ın aklına esip attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. Adam aklına estikçe tweet atacak, dünyayı böyle yönetecek. Yok böyle bir dünya. Golan Tepeleri, hukuken de statüsü bellidir, asla İsrail'in değildir. Golan Tepeleri'nin sahibinin kim olduğu da bellidir. ABD Başkanı, ABD Başkanı gibi değil, ne yazık ki İsrail'in yayılmacı siyonist hükümetinin sözcüsü gibi davranıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye olarak bu gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Güçlü siyasi duruşumuzla, güçlü yürüyüşümüzle Orta Doğu'ya ilişkin hesapları sizlerin kararlılığıyla bozacağız."

Kurtulmuş, seçime az bir süre kala yeniden birilerinin Türkiye'nin ekonomisine tahribat vermek, milletin cebine bir şekilde sirayet etmek için çaba sarf ettiğine dikkati çekerek, milletin gönlüyle düşündüğünü ve gönlüyle karar verdiğini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın seçimlere dair sözlerini anımsatan Kurtulmuş, bu ittifaktan Türkiye'ye hayır gelmeyeceğini kaydetti.



Numan Kurtulmuş, bu seçimlerin Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara şiddetli bir cevap olacağını vurgulayarak, 31 Mart'ta istedikleri sonucu elde ederek yollarına kararlı adımlarla devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından Kurtulmuş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve diğer katılımcılar, kurdele keserek seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.