0553 313 94 23

ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye teşekkür!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ilk kez başkanlık eden ABD Başkanı Trump, "İdlib'teki, çözümden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi

26 Eylül 2018 Çarşamba 19:12
ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye teşekkür!

ABD Başkanı Trump, BMGK’daki toplantıda Türkiye'ye teşekkür etti. İdlib'deki sivillerin rejim saldırılarından kurtarılması konusunda konuşan Trump, ''Çözümden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum'' ifadesini kullandı.

Trump, ilk kez başkanlık yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin nükleer silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumunda İran'ı hedef aldı.

Suriye'de Esed rejiminin masum sivillere karşı kimyasal silah kullanması üzerine ABD'nin iki kez harekete geçtiği söyleyen Trump, “Rusya ve İran, Suriye rejiminin kıyım yapmasına yardım ediyor. İran ve rejim, şiddeti terör ve kargaşa ihraç ediyor” ifadelerini kullandı.

İran'ı teröre destek vermekle suçlayan Trump, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından bu gerekçe ile çekildiğini savundu. İran nükleer anlaşmasıyla Tahran yönetimine para aktığını savunan Trump, İran nükleer anlaşması imzalandığı günden beri 'İran'ın saldırganlığının' daha da arttığını ileri sürdü.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

ABD'nin İran'a yönelik tüm yaptırımlarının kasımda devreye gireceğini kaydeden Trump, İran yaptırımlarının ihlal edilmesinin ise ciddi sonuçları olacağını söyledi.

İran, Rusya ve rejime İdlib'deki saldırılarını 'azalttıkları' için teşekkür eden Trump, “İdlib müzakerelerine yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 19:12
  1. abd
  2. donald trump
  3. türkiye
  4. iran
  5. suriye
  6. idlib
  7. Haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı saldırı! 3 kişi yaralı
    1. Bahçelievler'de sokak ortasında..
    2. Sezonun ilk kestanesi kilogramı 50..
    3. Rögar kapağı bomba gibi patladı
    4. Ali Erbaş: Belediye başkanlığı gönül..
    5. Denizli'de okul önünde 3 boyutlu yaya..
    6. Gümüşhane'de feci kaza! Otomobille..
    7. Başkan Doğan, Mehmet Özdilek'i..
    8. Emine Erdoğan'dan Afrika açıklaması:..
    9. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas..
    10. Galatasaray altyapısında yetişti,..
    11. Korkutan deprem! Denizli beşik gibi..
    12. Bebekler hıçkırık neden olur? Nasıl..
    13. Çinliler Anderson Talisca'ya hayran..
    14. Kahramanmaraş’ta kamyonet takla attı:..
    15. Şenol Güneş Caner Erkin ile özel görüştü
    16. Denizli'de korkutan deprem! Beşik gibi..
    17. Samsun'da FETÖ'den hüküm giyen kişi..
    18. Anne sütü nasıl saklanır?
    19. Halime'nin bir günde hayatı değişti
    20. Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda..
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    Katar’dan dev hamle
    Katar’dan dev hamle
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?