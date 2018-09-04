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ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Beşşar Esed Suriye'nin İdlib şehrine düşünmeden saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce insan ölebilir." dedi.

04 Eylül 2018 Salı 08:32
ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Suriye hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, "Suriye Başkanı Beşşar Esed Suriye'nin İdlib şehrine düşünmeden saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce insan ölebilir. Olmasına müsade etmeyin." şeklinde paylaşımda bulundu.

Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib'de 4 milyona yakın sivil, Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonundan endişe duyuyor. Stratejik konumdaki İdlib'de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın, Türkiye ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi ihtimali bulunuyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 08:32
  1. ABD
  2. SURIYE
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. iran
  5. Rusya
  6. Anadolu Ajansı

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