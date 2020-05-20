ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması: Rakamlar bizim için onur nişanı

ABD Başkanı Donald Trump, önce önlem olarak aldığı ilaçla gündeme geldi, şimdi de salgında dünyada en çok vakanın ABD'de görülmesiyle ilgili yorumuyla tartışmalara neden oldu.

TRT Haber'in aktardığına göre Trump, "Eğer 14 milyon yerine 1 milyon kişiye test yapsaydık, daha az vakamız olurdu. Bana göre bu onur nişanesidir. Gerçekten öyle" dedi.

Ancak araştırmalara göre her bin kişiye düşen test sayında ABD 16'ncı sırada. Rusya, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin oldukça gerisinde.

Aynı zamanda ABD'de son 24 saat içerisinde koronavirüs nedeniyle 1530 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölüm sayısı 93 bin 594 oldu.

Yarım milyon ABD'li ölebilir

ABD'de salgının seyri ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı.

Washington Üniversitesi'nin çalışmasına göre, ülkede koronavirüs kaynaklı ölümler yıl sonuna kadar üç katına çıkabilir.

Sosyal mesafe kuralları uygulansa bile yarım milyon Amerikalı'nın hayatını kaybedebileceği uyarısı yapıldı.

ABD'nin Meksika ve Kanada sınırındaki seyahat kısıtlamaları da 30 gün uzatıldı.

Washington yönetimi süre bittiğinde 30'ar gün daha uzatılmasına izin vererek kısıtlamayı sınırsız hale getirdi.

New York'un Queens, Brooklyn ve Bronx bölgelerinde vaka sayısı ve can kaybının diğer yerlere oranla daha fazla olduğu açıklandı.

Buralarda yaşayanların, kira esnekliğinden yararlanmadığı için işe gitmek zorunda kaldığı ve hastalığı yaydığı belirtiliyor.