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ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa ettiği bildirildi

22 Aralık 2018 Cumartesi 19:28
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa ettiği bildirildi

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 19:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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