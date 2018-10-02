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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump Afrika turuna çıktı

Melania Trump, Gana, Malavi, Kenya ve Mısır'ı ziyaret etmek üzere Afrika turuna çıktı.

02 Ekim 2018 Salı 08:35
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump Afrika turuna çıktı

Melania Trump, eşinden ayrı olarak ilk uluslararası ziyaretini Afrika'ya yapıyor.

Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham, Afrika seyahatine ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta sürecek ziyaret programının Gana, Malavi, Kenya ve Mısır'ı kapsadığını belirtti.

Grisham, "Melania, ziyaret edeceği ülkelerin sıkıntılarını öğrenmek istiyor ve ABD'nin bu sıkıntılara nasıl çözüm bulabileceğine bakacak." bilgisini paylaştı.

Donald Trump, ocak ayında Beyaz Saray'da ABD'ye gelen göçmenlerle ilgili yaptığı bir konuşmada, Afrika ülkelerini işaret ederek "hakaret" içeren kelimeler kullanmıştı.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, geçen ay yaptığı açıklamada ABD'nin 2019 yılı bütçesi kapsamında kabul edeceği mülteci kotasının düşürüleceğini bildirmesinin ardından, Afrika'ya yönelik 2018 yılı için açıklanan 19 bin sayısı, yeni kota sonrasında 11 bine düşürülmüştü.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:35
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