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ABD Başkanı Donald Trump'ı balon bebekli protesto bekliyor

ABD Başkanı Trump'ın göreve geldiği günden beri İngiltere'ye yapacağı ilk ziyareti protesto etmeye hazırlanan aktivistler, altı bağlı bebek şeklindeki Donald Trump balonu uçuracak.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:00
ABD Başkanı Donald Trump'ı balon bebekli protesto bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kraliçe Elizabeth ve Başbakan Teresa May ile 13 Temmuz'da görüşecek.

İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanırken dış politikasının bir dayanağı olarak gördüğü ABD'yle yakın ilişkilerini değerlendiriyor.

Fakat bazı Britanyalılar, Trump'un katı ve ham görüşlerinin sahip oldukları bazı değerlere karşıt olduğunu düşünüyor.

Britanyalı yetkililer, Trump’un özellikle de Müslümanların çoğunlukta olduğu birçok ülkeyi hedef alan bazı duyurularının -ABD'ye giriş yasağı- karşısında dehşete düşmüşlerdi.

Protestocular, Trump'un 13 Temmuz'da İngiltere'ye yapacağı ziyarette tüm İngiltere'nin ona baktığını ve gülüp gittiğini bilmesini istiyor. Bu yüzden bir grup, Trump’ın ziyareti sırasında Parlamento Meydanı'ndan uçurmak için profesyonel bir şişme balon şirketi tarafından yapılan 6 metrelik balon için para topladı.

Protestocular balon gösterisi için yaklaşık 10 bin sterlin topladı.

Kaynak: Reuters 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:00
  1. İngiltere
  2. Avrupa
  3. Avrupa Birliği
  4. Parlamento
  5. Britanya

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