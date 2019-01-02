ABD Başkanı Donald Trump, YPG/PKK'nın Suriye'de İran'a petrol satmasından rahatsız olduklarını ifade etti.

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02 Ocak 2019 Çarşamba 22:40
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 22:40
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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