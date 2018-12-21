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ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevinden ayrılarak emekli olacağını açıkladı.

21 Aralık 2018 Cuma 01:30
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevinden ayrılarak emekli olacağını açıkladı.

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 01:30
  1. ABD
  2. James Mattis

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